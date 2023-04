Andare in gita costa troppo, così molte scuole ci rinunciano ancora prima delle famiglie. Lo segnala l'osservatorio sulle gite scolastiche del portale Skuola.net, che ha interpellato 3.500 alunni di classi medie e superiori. Ma anche i viaggi d'istruzione sono esperienze formative, ribadisce il ministro Valditara, che destina allo scopo ben 50 milioni di euro (Di lunedì 3 aprile 2023) «sono esperienze formative fondamentali, sosterremo il ritorno al loro pieno utilizzo». così il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha dichiarato su Twitter lo stanziamento di 50 milioni di euro per i viaggi d’istruzione. Soldi che dovrebbero consentire alle scuole, nell’ambito della loro autonomia, il coinvolgimento del più ampio numero possibile di studenti. È la prima volta che delle risorse vengono stanziate per questa finalità e saranno destinate con una particolare attenzione ai ragazzi provenienti da famiglie meno abbienti. viaggi d’istruzione, 1 su 4 non parte per ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 aprile 2023) «fondamentali, sosterremo il ritorno al loro pieno utilizzo».ildell’Giuseppeha dichiarato su Twitter lo stanziamento di 50diper id’. Soldi che dovrebbero consentire alle, nell’ambito della loro autonomia, il coinvolgimento del più ampio numero possibile di studenti. È lavolta cherisorse vengono stanziate per questa finalità e sarannote con una particolare attenzione ai ragazzi provenienti dameno abbienti.d’, 1 su 4 non parte per ...

