Anche le piante piangono e urlano, le prove dalla Tel-Aviv University (Di lunedì 3 aprile 2023) Uno studio pubblicato sulla rivista Cell ha rivelato che le piante emettono suoni acuti che l’orecchio umano non può percepire. Tali suoni, simili per intensità a quelli prodotti durante una conversazione normale, risultano tuttavia troppo elevati per essere uditi dagli esseri umani. Gli studiosi dell’Università di Tel Aviv hanno riscontrato che questi suoni vengono prodotti dalle piante quando queste sono sotto stress, causato da siccità, infezioni o tagli. Al contrario, le piante che non sono soggette a stress risultano per lo più in silenzio. Le piante emettono suoni acuti in situazioni di stress Ancora non si conosce con certezza il meccanismo attraverso il quale le piante generano questi suoni, ma gli esperti ritengono che ciò sia legato al processo passivo della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 aprile 2023) Uno studio pubblicato sulla rivista Cell ha rivelato che leemettono suoni acuti che l’orecchio umano non può percepire. Tali suoni, simili per intensità a quelli prodotti durante una conversazione normale, risultano tuttavia troppo elevati per essere uditi dagli esseri umani. Gli studiosi dell’Università di Telhanno riscontrato che questi suoni vengono prodotti dallequando queste sono sotto stress, causato da siccità, infezioni o tagli. Al contrario, leche non sono soggette a stress risultano per lo più in silenzio. Leemettono suoni acuti in situazioni di stress Ancora non si conosce con certezza il meccanismo attraverso il quale legenerano questi suoni, ma gli esperti ritengono che ciò sia legato al processo passivo della ...

