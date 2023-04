Anche in Europa il Samsung Galaxy S23 mette il turbo alla fotocamera (Di lunedì 3 aprile 2023) Finalmente Anche in Europa comincia ad essere disponibile il mega aggiornamento del Samsung Galaxy S23 di aprile, quello che migliora sensibilmente le prestazioni della fotocamera e di cui OM si è già occupato nello scorso weekend. Il corposo rilascio era partito solo in Sud Corea ma ora inizia ad essere a disposizione Anche nel vecchio continente, in primis sembrerebbe in Germania (e probabilmente Anche in Italia nel giro di qualche ora). Di qualche aggiornamento stiamo parlando? L’update pensato per il Samsung Galaxy S23, S23 Pus e S23 standard viene fornito con il firmware S91xBXXU1AWC8, in pratica lo stesso appena rilasciato Anche in terra asiatica. Le sue dimensioni si confermano davvero importanti, come pure ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Finalmenteincomincia ad essere disponibile il mega aggiornamento delS23 di aprile, quello che migliora sensibilmente le prestazioni dellae di cui OM si è già occupato nello scorso weekend. Il corposo rilascio era partito solo in Sud Corea ma ora inizia ad essere a disposizionenel vecchio continente, in primis sembrerebbe in Germania (e probabilmentein Italia nel giro di qualche ora). Di qualche aggiornamento stiamo parlando? L’update pensato per ilS23, S23 Pus e S23 standard viene fornito con il firmware S91xBXXU1AWC8, in pratica lo stesso appena rilasciatoin terra asiatica. Le sue dimensioni si confermano davvero importanti, come pure ...

