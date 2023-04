Amministrative in città | il centrodestra pronto con cinque liste | ora la scelta del candidato sindaco

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta questa sera una riunione tra i vertici provinciali e i coordinatori cittadini di Avellino dei partiti di. All’esito dell’incontro Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Verde è Popolare, hanno concordato che ciascun partito procederà alla costituzione di una propria lista, attraverso un percorso di ascolto nei quartieri della. Le rappresentanze di, di intesa con i vertici regionali, individueranno, in anticipo e in accordo, ilche possa rappresentare la coalizione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraFarachi : @Angelo63446480 Anche in Lombardia non ha mai goduto dei favori popolari,nemmeno nel periodo del suo massimo splend… - ewmdbs : Nell’ambito della campagna elettorale delle prossime elezioni amministrative, le associazioni femminili del territo… - AladarM : Ho buttato una frenata, avevo letto 'La città, la cosa nostra'. #amministrative #Catania - LetiziaCordoni : RT @maxsmeriglio: Da oggi il centrosinistra a #Latina ha un candidato sindaco, @Damiano_Coletta A lui il mio, il nostro sostegno alle pro… - maxsmeriglio : Da oggi il centrosinistra a #Latina ha un candidato sindaco, @Damiano_Coletta A lui il mio, il nostro sostegno al… -

C., spostandosi tra l'area flegrea, levesuviane e il territorio interno, con particolare ... annunciando, inoltre, sanzionipesanti per chi vandalizzerà i beni culturali, facendo ...Alla base delle frizioni la volontà del Pd di sostenere, per lein programma il 14 ...orgogliosi di aver contribuito in maniera determinante a disegnare il futuro della nostra". "L'......L'importante è scegliere il prossimo sindaco per 10 anni che sia in grado di governare questa... Giovanni Donzelli, sulle prossimenel capoluogo etneo. "Ovviamente - sottolinea l'...