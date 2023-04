Amici 22, Samu Segreto appare sui social dopo l’eliminazione: ” questo programma devi avere la fortuna di viverlo “ (Di lunedì 3 aprile 2023) La terza puntata del Serale di Amici 22 ha visto l’eliminazione di Samu Segreto, un ballerino di hip hop della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Samu ha perso al ballottaggio finale contro Wax ed è stato costretto a lasciare il talent show di Maria De Filippi. Subito dopo l’eliminazione, ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto e aiutato durante il suo percorso nel talent, descrivendo l’esperienza come una montagna russa di emozioni e aprendo un bilancio del suo percorso. Anche i professori Lorella ed Emanuel hanno espresso il loro affetto e la loro stima per Samu sui social media. Amici 22, Samu Segreto un vero talento Samu Segreto ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 aprile 2023) La terza puntata del Serale di22 ha vistodi, un ballerino di hip hop della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.ha perso al ballottaggio finale contro Wax ed è stato costretto a lasciare il talent show di Maria De Filippi. Subito, ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto e aiutato durante il suo percorso nel talent, descrivendo l’esperienza come una montagna russa di emozioni e aprendo un bilancio del suo percorso. Anche i professori Lorella ed Emanuel hanno espresso il loro affetto e la loro stima persuimedia.22,un vero talento...

