(Di lunedì 3 aprile 2023) Nel daytime didi oggi, lunedì 3, è stato mandato in onda ild'per il maestro di ballo...e per la maestra di canto. Vediamo insieme cosa è successo!

Amici 22, pesce d'aprile organizzato dagli allievi della scuola [VIDEO] ComingSoon.it

Nel daytime di Amici di oggi, lunedì 3 aprile, è stato mandato in onda il pesce d'aprile organizzato dagli allievi della scuola per il maestro di ballo...e per la maestra di canto. Vediamo insieme ...