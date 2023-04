Amici 22, le prime parole di Samuele Segreto dopo l’eliminazione dal talent (Di lunedì 3 aprile 2023) Sabato scorso, nel corso della terza puntata del serale di Amici, ad avere la peggio è stato il ballerino Samuele Segreto. Proprio quest’ultimo, non appena è terminata la puntata, ha detto la sua sull’eliminazione e sulla sua esperienza ad Amici. Ecco le sue parole: E’ un sogno che mi hanno messo nelle mani. Nel primo periodo era tutto strano, era tutto nuovo e magari avevo un freno. Piano piano sono riuscito a fare uscire tutto, a volte anche sentendomi in imbarazzo però fregandomene. Mi hanno dato una borsa di studio di un anno a New York, è stato surreale pensare che a settembre ero a Monreale a a settembre prossimo sarò a New York. Poi ha concluso: Ce l’ho sempre messa tutta, sono sempre tanto determinato. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia bellissima che mi appoggia, che ... Leggi su isaechia (Di lunedì 3 aprile 2023) Sabato scorso, nel corso della terza puntata del serale di, ad avere la peggio è stato il ballerino. Proprio quest’ultimo, non appena è terminata la puntata, ha detto la sua sule sulla sua esperienza ad. Ecco le sue: E’ un sogno che mi hanno messo nelle mani. Nel primo periodo era tutto strano, era tutto nuovo e magari avevo un freno. Piano piano sono riuscito a fare uscire tutto, a volte anche sentendomi in imbarazzo però fregandomene. Mi hanno dato una borsa di studio di un anno a New York, è stato surreale pensare che a settembre ero a Monreale a a settembre prossimo sarò a New York. Poi ha concluso: Ce l’ho sempre messa tutta, sono sempre tanto determinato. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia bellissima che mi appoggia, che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WittyTV : 'È stato surreale... A settembre prossimo sarò a New York!' Le prime parole di Samu subito dopo l'eliminazione nell… - IsaeChia : #Amici22, le prime parole di Samuele Segreto dopo l'eliminazione dal talent Il ballerino è stato eliminato durante… - blackma416 : quello che è stato un pesce d'aprile oggi ad amici, nelle prime 9 edizioni era la realtà ?? #amici22 - ilbardoDOTit : @Pinperepette @aspide_l come già detto, anni fa la carne stampata era fantascienza, l'avevano messa in upload, ser… - 4everRiccardo : RT @WittyTV: 'È stato surreale... A settembre prossimo sarò a New York!' Le prime parole di Samu subito dopo l'eliminazione nella terza pun… -