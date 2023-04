Amici 22, il triangolo Cricca-Petrelli-Megan? Gianmarco chiarisce tutto: ecco cosa ha detto (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo il secondo appuntamento del serale di Amici 22, Gianmarco Petrelli fa riaccendere i fari su di sè per il triangolo con Megan Ria e Cricca. Cricca, allievo di Lorella Cuccarini,... Leggi su leggo (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo il secondo appuntamento del serale di22,fa riaccendere i fari su di sè per ilconRia e, allievo di Lorella Cuccarini,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Steev_mai : possibile che ieri io tutta la prima parte della puntata non l’ho ascoltata minimamente con attenzione..? come il b… - lattesclero : @Laly_91_ non puoi paragonare le due amicizie,,, se l’avesse fatto per un suo tornaconto, avrebbe cavalcato mesi e… - clarkxvfire : Cambio location, cambio soggetto, stavolta il riferimento esplicito è ad Oriana. Ma sentiamo cosa ha da dirci, Ri… -