Amici 20, Martina Miliddi parla per la prima volta dopo la rottura con Raffaele Renda: "Ci tengo a precisare che…" (Di lunedì 3 aprile 2023) È un periodo ricco di soddisfazioni per Martina Miliddi. La ballerina di Amici 20, è tra i danzatori del corpo di ballo di Viva Rai 2, programma mattutino condotto da Fiorello. Sul fronte dell'amore, invece, da qualche mese è giunta definitivamente al capolinea la sua storia con Raffaele Renda, conosciuto proprio nel talent di Maria De Filippi. Martina fece molto discutere per la sua storia con un altro allievo della scuola, Aka7even. Un rapporto fatto di alti bassi, che non terminò nel migliore dei modi. In seguito la ballerina intraprese una relazione con Raffaele, durata fino allo scorso gennaio, mese in cui alcuni indizi hanno fatto presagire la rottura. Nelle ultime ore Martina ha risposto alle curiosità dei fan, confermando la ...

