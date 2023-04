“Ambiente è conveniente” | Luca Brancaccio ospite della quarta puntata di “Fides” in onda su Napoflix

(Di lunedì 3 aprile 2023) “” è il leitmotivdi, il nuovo format televisivo ideato e condotto da Rosa Criscuolo, inogni lunedì sera alle 22.30 su, canale 86 in tutta la Campania. L’ingegnere, tecnico esperto di trasporti, energia,e pubblica amministrazione èfisso del programma ed è stato intervistato. Ingegnere, come è nata questa sua partecipazione ricorrente nella trasmissione. “Ho voluto portare il mio contributo, sposando appieno un progetto nato da un’idea dell’avvocato Rosa Criscuolo. Proprio il format, i suoi contenuti, la presenza di tanti ospiti autorevoli,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... prima__eva : @RickyPalazzolo @alberto_depisis Un viaggio lungo e tortuoso, x Alberto una vittoria essere rimasto coerente con sé… - studiopagano : ?? Stop ai motori termici nel 2035: 'l'utilizzo e il rifornimento delle autovetture di nuova generazione' sarà 'sem… -

Saràleggi anche Bond oggi: Bce oltranzista. In euro si guadagnerà con il colpo grosso ... la prevenzione e il controllo dell'inquinamento; l'energia circolare; la tutela dell'e ...... efficiente e rispettoso dell'per coprire il cosiddetto " ultimo miglio ". Nonostante sia ... rendendo l'utilizzo del van ancora piùper i viaggi e le vacanze. Ecco la capacità in ...' è il leitmotiv della quarta puntata di Fides, il nuovo format televisivo ideato e condotto da Rosa Criscuolo , in onda ogni lunedì sera alle 22.30 su Napoflix, canale 86 in ...

Case Green: un immobile ristrutturato vale più di uno nuovo PgCasa

“Ambiente è conveniente” è il leitmotiv della quarta puntata di Fides, il nuovo format televisivo ideato e condotto da Rosa Criscuolo, in onda ogni lunedì sera alle 22.30 su Napoflix, canale 86 in ...I condizionatori portatili sono un'alternativa conveniente e facile da installare ai sistemi di condizionamento tradizionali.