(Di lunedì 3 aprile 2023) "Lacon cui il nostro mercato si confronta è ladell'industria del trasporto aereo. Siamo obbligati a sviluppare tecnologie mai sviluppate in precedenza per cui in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dina_poli : RT @Virna25marzo: GRILLO Era quello del partito del Vaffa, del NO TUTTO, un partito a salvaguardia dell'ambiente, della salute. Tanti hann… - dina_poli : RT @maurorizzi_mr: C’è chi si riempie la bocca di ambiente, sostenibilità, cibo a chilometro zero e poi spedisce 900 tonnellate di rifiuti… -

...convinti che in questo modo riusciremo nei prossimi anni ad arrivare a sviluppare soluzioni compatibili con le esigenze di decarbonizzazione dell'che il pianeta ci impone". Sandro De, ...... abbiamo intervistato l'avvocato Michela Polimeni , Co - Owner. COM , speaker del quarto panel ...le aziende riescono in maniera effettiva a mantenere l'impegno per la salvaguardia dell', ...... il lago Maggiore e il lago di Como, il confine con la Svizzera, ifieristici di Rho e ... Circondato dalla campagna, il piccolo comune offre untranquillo e piacevole, con spazi verdi ed ...

Ambiente, De Poli (Avio Aero): grande sfida decarbonizzazione Tiscali Notizie

Sandro De Poli, Presidente Avio Aero, a conclusione del suo intervento all'evento Innovazione e Made in Italy promosso a Roma da Angi, ha così evidenziato l'importanza della collaborazione tra ...L'Italia è teatro del peggior inquinamento da Pfas d’Europa. Sostanze nocive usate da 70 anni in centinaia di processi industriali. Ma la politica ha deciso di non intervenire. Malgrado l’impatto sull ...