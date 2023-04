Amanti degli animali… è proprio così? (Di lunedì 3 aprile 2023) In questo articolo voglio parlare di una delle contraddizioni più grandi di tutti i tempi. Ogni giorno mi imbatto in persone che si definiscono Amanti degli animali ma che non si fanno alcun problema a mangiarli. Sarà pure un fatto culturale, ma l’affermazione continua ad avere una logica che proprio non riesco a comprendere.Se ci pensate bene, quando incontriamo un un gatto o un cane la maggior parte di noi viene accolto da un improvviso sentimento di tenerezza. Ci viene spontaneo fare la vocina acuta, sorridere, chinarci per accarezzare l’animale, richiamare la sua attenzione ed esclamare “come sei carino!” oppure “ciao, piccolo!” proprio come si fa con un bambino. Però davanti a una bella bistecca fumante e succosa non ci tiriamo indietro. Come se non ci importasse o se addirittura ignorassimo la provenienza di ... Leggi su distantimaunite (Di lunedì 3 aprile 2023) In questo articolo voglio parlare di una delle contraddizioni più grandi di tutti i tempi. Ogni giorno mi imbatto in persone che si definisconoanimali ma che non si fanno alcun problema a mangiarli. Sarà pure un fatto culturale, ma l’affermazione continua ad avere una logica chenon riesco a comprendere.Se ci pensate bene, quando incontriamo un un gatto o un cane la maggior parte di noi viene accolto da un improvviso sentimento di tenerezza. Ci viene spontaneo fare la vocina acuta, sorridere, chinarci per accarezzare l’animale, richiamare la sua attenzione ed esclamare “come sei carino!” oppure “ciao, piccolo!”come si fa con un bambino. Però davanti a una bella bistecca fumante e succosa non ci tiriamo indietro. Come se non ci importasse o se addirittura ignorassimo la provenienza di ...

