Alzano | malore in ufficio | muore un impiegato di 48 anni

(Di lunedì 3 aprile 2023). Dramma adnella mattinata di lunedì (3 aprile), dove un uomo di 48è morto a causa di unaccusato mentre si trovava in. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 8.30: l’ha ricevuto immediatamente i soccorsi, che si sono però rivelati vani. Sul posto, in via Roma, centro paese, a poche centinaia di metri dalla basilica, sono giunte un’ambulanza da Seriate e un’automedica, ma non c’è stato nulla da fare.

lunedì 3 aprile, si è sentito male al lavoro nel suo ufficio di via Roma ad Alzano Lombardo. In ... Il malore, tuttavia, non gli ha lasciato scampo. Il sanitari, giunti sul posto a bordo di un'ambulanza ... Come riportato da 'L'Eco di Bergamo' viveva in Italia da 4 anni e abitava ad Alzano Lombardo. Nel ... l'ipotesi è che possa essere stato colto da un malore.

Malore in ufficio ad Alzano, vani i tentativi di soccorso: muore un 48enne Prima Bergamo

Malore. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 9 di lunedì 3 aprile. Un malore lo ha colpito mentre era in ufficio, ma nonostante i soccorsi prestati tempestivamente non ce l'ha fatta, è ...