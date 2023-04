Altro disastro di Gigio Donnarumma, piovono insulti: ecco il video | Guarda (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Psg si trova davanti a un Altro disastro. E si chiama ancora una volta Gigio Donnarumma. E a questo punto le papere e le responsabilità sui risultati che mancano all'appello a Parigi cominciano a pesare in modo importante. Il Psg è caduto contro il Lione e adesso in classifica ha solo 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Decisivo un errore di Gigio Donnarumma che permesso agli uomini di Blanc di conquistare un calcio di rigore. Fuori dalla Champions e con un campionato che potrebbe sfuggirgli di mano, il Psg potrebbe andare incontro a una stagione da incubo. Donnarumma è stato protagonista di un'altra papera, un mancato possesso che ha poi innescato il rigore fallito dal Lione. Poi è arrivata comunque la sconfitta che lascia un velo di tristezza sul volto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Psg si trova davanti a un. E si chiama ancora una volta. E a questo punto le papere e le responsabilità sui risultati che mancano all'appello a Parigi cominciano a pesare in modo importante. Il Psg è caduto contro il Lione e adesso in classifica ha solo 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Decisivo un errore diche permesso agli uomini di Blanc di conquistare un calcio di rigore. Fuori dalla Champions e con un campionato che potrebbe sfuggirgli di mano, il Psg potrebbe andare incontro a una stagione da incubo.è stato protagonista di un'altra papera, un mancato possesso che ha poi innescato il rigore fallito dal Lione. Poi è arrivata comunque la sconfitta che lascia un velo di tristezza sul volto di ...

