Altamura | accusa | padre e figlio sequestrati in casa per estorsione | due arresti Contestazione | i malviventi pretendevano cento euro al mese dalle vittime

(Di lunedì 3 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri dihanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa da Gip del Tribunale di Bari, per sequestro di persone, rapina e tentatanotifica nei confronti di due giovani, originari del posto, con l’(fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) di sequestro di persona rapina e tentata. La scorsa mattina, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di, a conclusione di mirata attività investigativa svolta nell’ambito dei controlli straordinari posti in essere nel centro storico della città, hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare nei confronti di due giovani la cui vicenda trae origine da alcune segnalazioni di privati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Altamura (#Bari), accusa: padre e figlio sequestrati in casa per estorsione, due arresti. Secondo la contestazione,… -

Scaletta cheil colpo e pallino del gioco che resta in mano all'. A 13' dalla fine, arriva il due a zero sempre con Lorusso che si gira e trafigge Arrigo per la doppietta personale. ...... secondo l'De Santis avrebbe ricevuto dall'amministratore unico di una srl con sede a Foggia ... con sede ad(Bari) poi risultata aggiudicataria dell'appalto. Inoltre, a seguito della ...con sede ad(BA), poi risultata aggiudicataria dell'appalto. Inoltre, a seguito della iniziale aggiudicazione del servizio ad altro operatore economico, il rappresentante legale della citata ...

Altamura, accusa: padre e figlio sequestrati in casa per estorsione ... Noi Notizie

Dopo gli incidenti del pre-partita di Altamura-Matera, la Fc Matera lancia accuse all'indirizzo di una parte della tifoseria altamurana, sulla gestione dell'ordine pubblica e sull'accoglienza da parte ...Arrestati 47 cinesi e filippini coinvolti in un giro droga e prostituzione. Per incastrarli è servito un pentito di nazionalità cinese, un uomo che per la prima volta ha… Leggi ...