Allegri: «Troppi elogi per la Juve possono far perdere di vista la realtà» (Di lunedì 3 aprile 2023) Si ritorna subito in campo domani per la Coppa Italia. Iniziano le semifinali, la prima Juventus-Inter alle ore 21. Prima del match, a parlare in conferenza stampa è il tecnico bianconero Massimiliano Allegri: «È una semifinale, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. In questo momento bisogna addrizzare le antenne perché Troppi elogi per la Juventus possono far perdere la realtà. Domani giochiamo contro una squadra forte». Sulle condizioni di Chiesa. Da giorni circolano voci circa un presunto malumore dell’attaccante italiano: «È a disposizione. L’unico controllo fatto è successo in Austria, il ginocchio è a posto ha solo questa infiammazione tendinea. Domani verrà in panchina». Sull’attacco: «Siamo in cinque ora, abbiamo tante ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Si ritorna subito in campo domani per la Coppa Italia. Iniziano le semifinali, la primantus-Inter alle ore 21. Prima del match, a parlare in conferenza stampa è il tecnico bianconero Massimiliano: «È una semifinale, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. In questo momento bisogna addrizzare le antenne perchéper lantusfarla. Domani giochiamo contro una squadra forte». Sulle condizioni di Chiesa. Da giorni circolano voci circa un presunto malumore dell’attaccante italiano: «È a disposizione. L’unico controllo fatto è successo in Austria, il ginocchio è a posto ha solo questa infiammazione tendinea. Domani verrà in panchina». Sull’attacco: «Siamo in cinque ora, abbiamo tante ...

