Allegri prepara la supersfida all’Inter: scelte spiazzanti (Di lunedì 3 aprile 2023) Domani sera all’Allianz l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro i nerazzurri: l’allenatore ha già le idee chiare su chi schierare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Vittoria fondamentale per la Juventus contro il Verona che permette ai bianconeri di inanellare la quarta vittoria nelle ultime cinque partite in campionato, portandosi a -6 dalla Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Domani sera all’Allianz l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro i nerazzurri: l’allenatore ha già le idee chiare su chi schierare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Vittoria fondamentale per la Juventus contro il Verona che permette ai bianconeri di inanellare la quarta vittoria nelle ultime cinque partite in campionato, portandosi a -6 dalla Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Juventus, Chiesa in dubbio per l’Inter: ma Allegri prepara due rientri #Juventus, Serie A, Allegri, Chiesa, Di Mar… - RedaFree_it : ?????? Massimiliano #Allegri, il re del “corto muso” si prepara ad affrontare l’#Inter in #CoppaItalia per completare… - Profilo3Marco : RT @sportmediaset: Questa Juventus è da Champions: Allegri prepara un capolavoro da manager #Juventus #Allegri - LorenzoMadonia1 : @toselluc … soprattutto nei periodi di forcing, come quello che ci aspetta, e spesso e volentieri ha ragione a fare… - AleGobbo87 : RT @sportmediaset: Questa Juventus è da Champions: Allegri prepara un capolavoro da manager #Juventus #Allegri -