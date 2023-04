Allegri “Inter sempre forte | Chiesa in panchina”

(Di lunedì 3 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – “E' una competizione diversa, è una semifinale, ed èJuventus-: bisognerà creare i presupposti per il passaggio del turno”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano, alla vigilia della sfida dello Stadium contro l', valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. “L'una squadrae tecnica – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – e i troppi complimenti ci dovranno fare alzare le antenne perchè proprio in questi momenti bisognerà stare molto attenti”. “? E' a disposizione e verrà in, ha solo un'infiammazione tendinea e ora sta meglio. Alex Sandro? Difficilmente sarà della partita”, ha aggiunto. ...

