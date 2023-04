Allegri | “Competizione diversa dal campionato | Inter pericolosa nonostante il momento”

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’allenatore della Juventus Massimilianoha parlato alla vigilia della semifinale di andata che i bianconeri giocheranno domani, martedì 4 aprile, alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino contro l’. Anche se la Juventus sta ricucendo il distacco dai nerazzurri in, a prescindere dal discorso penalizzazione, eil successo in Serie A nell’ultimo match prima della sosta per le Nazionali,getta acqua sul fuoco: «Vietato pensare al. Questa è una, è una semifinale ed è sempre Juventus-». L’, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di, non va però sottovalutata per l’allenatore bianconero: «Bisogna ...