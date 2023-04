Allegri: 'Chiesa sta meglio, sarà in panchina. Inter forte, al di là del momento' (Di lunedì 3 aprile 2023) "Chiesa è a disposizione, andrà in panchina. Il ginocchio è a posto, ha questa infiammazione tendinea: ora sta meglio, più va avanti e meglio starà. Alex Sandro difficilmente sarà della partita, da ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 aprile 2023) "è a disposizione, andrà in. Il ginocchio è a posto, ha questa infiammazione tendinea: ora sta, più va avanti estarà. Alex Sandro difficilmentedella partita, da ...

