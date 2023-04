Allegri: «Chiesa ci sarà! L’arbitro? Massa farà bene come Chiffi» (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Il tecnico bianconero ha presentato la gara e aggiornato sulla possibile formazione Che approccio vorrà vedere? E’ una competizione diversa, una semifinale. Bisognerà creare i presupposti per passare il turno. L’Inter è forte indipendentemente dai risultati che sta facendo. La realtà che è domani giocheremo contro una squadre forte fisicamente e tecnicamente che arriva da diverse sconfitte e bisogna stare attenti. come sta Federico Chiesa? E’ a disposizione. Ginocchio a posto, sta meglio. Più va avanti e meglio sarà. Verrà in panchina. Coppie d’attacco sono quelle ideali? Siamo in 5 fortunatamente, Kean è squalificato domenica e ne avremo 4 a disposizione. Domani ne avremo cinque tutti a disposizione. Per quanto riguarda la difesa, ci ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimilianoha parlato alla vigilia di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Il tecnico bianconero ha presentato la gara e aggiornato sulla possibile formazione Che approccio vorrà vedere? E’ una competizione diversa, una semifinale. Bisognerà creare i presupposti per passare il turno. L’Inter è forte indipendentemente dai risultati che sta facendo. La realtà che è domani giocheremo contro una squadre forte fisicamente e tecnicamente che arriva da diverse sconfitte e bisogna stare attenti.sta Federico? E’ a disposizione. Ginocchio a posto, sta meglio. Più va avanti e meglio sarà. Verrà in panchina. Coppie d’attacco sono quelle ideali? Siamo in 5 fortunatamente, Kean è squalificato domenica e ne avremo 4 a disposizione. Domani ne avremo cinque tutti a disposizione. Per quanto riguarda la difesa, ci ...

