Allegri cerca equilibrio: Juve, le ultime verso l'Inter (Di lunedì 3 aprile 2023) Martedì alle 21 la Juve ospita l'Inter per la semifinale di andata di Coppa Italia. Il punto dalla Continassa dopo le parole di Allegri a cura di ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 3 aprile 2023) Martedì alle 21 laospita l'per la semifinale di andata di Coppa Italia. Il punto dalla Continassa dopo le parole dia cura di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_da_Oscar : @PIEMME979 Fuori contesto sono i commenti di chi cerca di difendere e deresponsabilizzare un allenatore che, per qu… - Campanelli11 : anche se latitano i gol, mai tantissimi a dire il vero, ma lo 0 nella casella delle reti realizzate nella stagione… - AdmiralReloade1 : @lorenzlu @CalcioFinanza Si cerca il cavillo per farla franca e non si punisce il sistema truffaldino in onda per a… - Allegrismoo : Primo tempo solido, peccato perché stavamo facendo un ottima partita soprattutto in via centrale. Kean male sui con… - sportli26181512 : #Juve, #Allegri con il doppio centravanti: Vlahovic e Kean insieme: Finora 487 minuti in 14 gare: Moise trae vantag… -