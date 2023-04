Allegri annuncia un grande ritorno: ecco da quando sarà a disposizione (Di lunedì 3 aprile 2023) Allegri ha fatto una dichiarazione decisamente importante per il futuro stagionale della sua Juventus; i tifosi sono al settimo cielo. Allegri (LaPresse)La Juventus è reduce da una vittoria decisamente importante contro il Verona; tre punti, quelli conquistati dai bianconeri, che consentono ai ragazzi di Allegri di proseguire la rincorsa al quarto posto. Vittoria fondamentale anche per iniziare, nel migliore dei modi, un mese di aprile ricco di impegni per i bianconeri. La Juventus è attesa dalla delicatissima sfida di Coppa Italia contro l’Inter, valida per la semifinale di andata. Un faccia a faccia che si preannuncia piuttosto teso considerando anche il precedente (piuttosto recente) in campionato deciso da un gran bel gol di Kostic. In attesa del fischio di inizio della prima semifinale, Allegri ha ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 aprile 2023)ha fatto una dichiarazione decisamente importante per il futuro stagionale della sua Juventus; i tifosi sono al settimo cielo.(LaPresse)La Juventus è reduce da una vittoria decisamente importante contro il Verona; tre punti, quelli conquistati dai bianconeri, che consentono ai ragazzi didi proseguire la rincorsa al quarto posto. Vittoria fondamentale anche per iniziare, nel migliore dei modi, un mese di aprile ricco di impegni per i bianconeri. La Juventus è attesa dalla delicatissima sfida di Coppa Italia contro l’Inter, valida per la semifinale di andata. Un faccia a faccia che si prepiuttosto teso considerando anche il precedente (piuttosto recente) in campionato deciso da un gran bel gol di Kostic. In attesa del fischio di inizio della prima semifinale,ha ...

