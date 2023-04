Alla Ocean Viking assegnato il porto di Salerno (Di lunedì 3 aprile 2023) Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Salerno a Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee con a bordo 92 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Il porto, afferma la ong, dista 450 miglia nautiche (833 km) dall'area in cui si trova la nave e il quadro meteorologico in peggioramento potrebbe avere un impatto sulle condizioni dei migranti, già vulnerabili, durante la lunga navigazione. La nuova normativa varata dal governo italiano prevede che le navi delle ong si rechino nel porto che viene indicato loro e che non compiano «salvataggi multipli», ovvero che dopo il primo soccorso si dirigano subito verso la costa per non prolungare inutilmente la permanenza in mare dei migranti. Le ong, invece, ogni volta contestano il porto che viene loro ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) Le autorità italiane hannoildi, la nave di Sos Mediterranee con a bordo 92 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Il, afferma la ong, dista 450 miglia nautiche (833 km) dall'area in cui si trova la nave e il quadro meteorologico in peggioramento potrebbe avere un impatto sulle condizioni dei migranti, già vulnerabili, durante la lunga navigazione. La nuova normativa varata dal governo italiano prevede che le navi delle ong si rechino nelche viene indicato loro e che non compiano «salvataggi multipli», ovvero che dopo il primo soccorso si dirigano subito verso la costa per non prolungare inutilmente la permanenza in mare dei migranti. Le ong, invece, ogni volta contestano ilche viene loro ...

