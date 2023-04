“Algarete” | il nuovo brano di Natti Natasha prodotto da Mora VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 3 aprile 2023) É stato girato a Miami ilclip deldella superstar globale edall’artista urban portoricanoDopo essere stato censurato sulle piattaforme digitali tradizionali per i contenuti espliciti, ildi “”, ilsingolo della superstar globale, è ora disponibile sul sito ufficiale www..com. Per ilclip, girato a Miami, il regista Rodrigo Films ha scelto un set cinematografico sensuale caratterizzato da una serie di piaceri notturni, tra cui un’area VIP con ballerini e spogliarellisti esotici, e di creare una particolare atmosfera attraverso di luci al neon in stile Las Vegas, mostrando così il lato più sensuale e libero di ...