Alfonso Signorini inizia la finale dalla Casa del GF VIP 7 | le sue parole

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 3 aprile 2023)questa sera per ladel Grande Fratello Vip 7 ha deciso dire direttamente. Infatti, ha voluto salutare ognuno di loro da vicino offrendo loro un aperitivo. Per ognuno di loro ha speso dellecarine e affettuose, complimentandosi per il percorso fatto. I vipponi dal canto loro erano molto emozionati, ma non potevano toccare il conduttore perché erano freezati. Ragazzi, questa è la vostra grande serata, vivetela senza risparmiarvi alcuna emozione… perché questo #GFVIP è stata tra le esperienze più incredibili della vostra vita. pic.twitter.com/eiOYnsMzJ2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 3, 2023