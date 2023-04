Alex Marquez: “Stiamo andando nella giusta direzione” (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo Bezzecchi e dopo Zarco, che lo ha superato nel finale, è arrivato Alex Marquez che si è così ripreso un podio collocandosi nel terzo gradino. Una buona prova da parte sua, nonostante le complicazioni avvertite durante la fase di riscaldamento. Resta però un fine settimana da ricordare a cui vanno aggiunti la pole e il quinto posto nella sprint race. Vediamo dunque le sue dichiarazioni al termine del GP di Argentina. Alex Marquez: “Sono molto contento di oggi (Credit foto – Gresini Racing)Era un Alex Marquez molto soddisfatto quello delle interviste post gara nel GP di Argentina. Queste alcune delle sue dichiarazioni riprese da motorsport.com: “Non sono ritornato, semplicemente non sono mai andato via. Semplicemente non potevo sfruttare quello che avevo. Sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo Bezzecchi e dopo Zarco, che lo ha superato nel finale, è arrivatoche si è così ripreso un podio collocandosi nel terzo gradino. Una buona prova da parte sua, nonostante le complicazioni avvertite durante la fase di riscaldamento. Resta però un fine settimana da ricordare a cui vanno aggiunti la pole e il quinto postosprint race. Vediamo dunque le sue dichiarazioni al termine del GP di Argentina.: “Sono molto contento di oggi (Credit foto – Gresini Racing)Era unmolto soddisfatto quello delle interviste post gara nel GP di Argentina. Queste alcune delle sue dichiarazioni riprese da motorsport.com: “Non sono ritornato, semplicemente non sono mai andato via. Semplicemente non potevo sfruttare quello che avevo. Sono ...

