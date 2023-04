Alessandra Mussolini e il vino

Leggi su butac

(Di lunedì 3 aprile 2023) No, oggi non tratto una bufala, ma una figuraccia, quella che, europarlamentare italiana, ci ha fatto fare al Parlamento Europeo. Credo che questa foto andrebbe mostrata nelle scuole italiane per spiegare come, grazie a lobby e pseudogiornalismo di vario genere, certa gente non si renda conto di quanto si renda ridicola e di quanto rappresenti male il nostro Paese.durante un evento del Parlamento Europeo ha preso una bottiglia die ha bevuto a canna, per protesta contro l’etichettatura delle bevande alcoliche.mentre beveva aveva un cartello – in italiano, ché l’inglese non è per tutti – dove spiegava la sua protesta. Ve ne riportiamo il testo: Nuoce gravemente alla salute dell’economia di uno Stato Membro adottare ...