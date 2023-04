Alcuni quotidiani italiani hanno pubblicato false foto di una politica francese in pose sensuali (Di lunedì 3 aprile 2023) Il 2 aprile 2023 su Facebook è stata pubblicata la presunta copertina di un numero dell’edizione francese di Playboy, rivista erotica rivolta a un pubblico maschile, che mostra la foto di una donna fotografata in una posa sensuale. L’immagine è accompagnata da un testo che descrive la donna come «la Ministra francese Marlène Schiappa ( già segretario di stato per le pari opportunità)» mentre «posa seminuda su Playboy». La stessa immagine è stata riportata come autentica anche da due testate giornalistiche italiane: Il Giornale, che il 1° aprile l’ha pubblicata all’interno di un articolo intitolato “La viceministra sulla copertina di Playboy: è bufera in Francia”, e La Stampa, che il 3 aprile l’ha inserita in un trafiletto pubblicato sul quotidiano in edicola. Si tratta di un’immagine ... Leggi su facta.news (Di lunedì 3 aprile 2023) Il 2 aprile 2023 su Facebook è stata pubblicata la presunta copertina di un numero dell’edizionedi Playboy, rivista erotica rivolta a un pubblico maschile, che mostra ladi una donnagrafata in una posa sensuale. L’immagine è accompagnata da un testo che descrive la donna come «la MinistraMarlène Schiappa ( già segretario di stato per le pari opportunità)» mentre «posa seminuda su Playboy». La stessa immagine è stata riportata come autentica anche da due testate giornalistiche italiane: Il Giornale, che il 1° aprile l’ha pubblicata all’interno di un articolo intitolato “La viceministra sulla copertina di Playboy: è bufera in Francia”, e La Stampa, che il 3 aprile l’ha inserita in un trafilettosul quotidiano in edicola. Si tratta di un’immagine ...

