Alberto De Pisis al GF VIP: chi è, foto, età, Instagram, lavoro, Edoardo, tumore, Tommaso Zorzi (Di lunedì 3 aprile 2023) La casa del GF VIP ha riaperto i battenti e tra i concorrenti, pronto a mettersi in gioco e a farsi conoscere in tutta la sua sensibilità e schiettezza anche Alberto De Pisis, ex fidanzato gay di Taylor Mega. Che si racconterà a cuore aperto, a ruota libera e senza freni. Riuscirà ad arrivare fino alla fine e a vincere? Il pubblico imparerà a conoscerlo davvero? Chi è Alberto De Pisis? Il trentenne Alberto De Pisis potrebbe essere uno dei concorrenti dell’edizione 2022 del reality condotto da Alfonso Signorini. Esperto di comunicazione, come riporta Novella 2000, è noto alle cronache rosa per il suo passato al fianco di Taylor Mega e per aver fatto coming out. Sembra che De Pisis viva a Milano, ma sul suo mondo si conosce ancora poco. La battaglia con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) La casa del GF VIP ha riaperto i battenti e tra i concorrenti, pronto a mettersi in gioco e a farsi conoscere in tutta la sua sensibilità e schiettezza ancheDe, ex fidanzato gay di Taylor Mega. Che si racconterà a cuore aperto, a ruota libera e senza freni. Riuscirà ad arrivare fino alla fine e a vincere? Il pubblico imparerà a conoscerlo davvero? Chi èDe? Il trentenneDepotrebbe essere uno dei concorrenti dell’edizione 2022 del reality condotto da Alfonso Signorini. Esperto di comunicazione, come riporta Novella 2000, è noto alle cronache rosa per il suo passato al fianco di Taylor Mega e per aver fatto coming out. Sembra che Deviva a Milano, ma sul suo mondo si conosce ancora poco. La battaglia con il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vergine09 : RT @theeurovisionit: Ultimi 45 minuti per portare Alberto De Pisis in finale al Grande Fratello! VOTIAMO COMPATTI, non diamo nulla per sc… - ventonthemoon : RT @theeurovisionit: Ultimi 45 minuti per portare Alberto De Pisis in finale al Grande Fratello! VOTIAMO COMPATTI, non diamo nulla per sc… - PisianaEsenc : RT @theeurovisionit: Ultimi 45 minuti per portare Alberto De Pisis in finale al Grande Fratello! VOTIAMO COMPATTI, non diamo nulla per sc… - duecuoriallora : RT @theeurovisionit: Ultimi 45 minuti per portare Alberto De Pisis in finale al Grande Fratello! VOTIAMO COMPATTI, non diamo nulla per sc… - orianaera_ : RT @theeurovisionit: Ultimi 45 minuti per portare Alberto De Pisis in finale al Grande Fratello! VOTIAMO COMPATTI, non diamo nulla per sc… -