Al Mann la Campania dei Romani: mostra senza precedenti. Il museo raddoppia, 240 mln per Palazzo Fuga (Di lunedì 3 aprile 2023) È un viaggio nella grandiosità di quella che fu la Campania Romana la nuova sezione del museo Archeologico Nazionale di Napoli inaugurata dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: 2000 mq nell’ala occidentale (che portano a 28mila gli spazi espositivi, un Mann mai così grande come recita lo slogan scelto) con sale monumentali “dimenticate” da cinquant’anni. Oltre 240 le opere tra statuaria e affreschi, dalla spettacolare ricostruzione della Quadriga bronzea di Ercolano alla Lanterna d’oro dono di Nerone, dal Doriforo simbolo di perfezione (entrambi da Pompei) al cumano Gigante di Palazzo, icona napoletana. “Oggi avviamo un percorso di ampliamento del Mann che porterà uno dei musei archeologici più importanti al mondo a raddoppiare la sua presenza in città con ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 aprile 2023) È un viaggio nella grandiosità di quella che fu laRomana la nuova sezione delArcheologico Nazionale di Napoli inaugurata dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: 2000 mq nell’ala occidentale (che portano a 28mila gli spazi espositivi, unmai così grande come recita lo slogan scelto) con sale monumentali “dimenticate” da cinquant’anni. Oltre 240 le opere tra statuaria e affreschi, dalla spettacolare ricostruzione della Quadriga bronzea di Ercolano alla Lanterna d’oro dono di Nerone, dal Doriforo simbolo di perfezione (entrambi da Pompei) al cumano Gigante di, icona napoletana. “Oggi avviamo un percorso di ampliamento delche porterà uno dei musei archeologici più importanti al mondo are la sua prein città con ...

