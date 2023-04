Al Festival dell’economia di Trento 25-28 maggio 6 Nobel | 19 ministri e il Gotha dell’imprenditoria mondiale

(Di lunedì 3 aprile 2023) Quattro giorni di eventi con 6 Premi, 19, oltre 90 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali, 60 rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali, 35 relatori internazionali, oltre 40 tra manager e imprenditori di alcune delleri imprese italiane e multinazionali. Questo il programma della 18esima edizione deldi, in programma dal 25 al 282023 nell’innovativa e vincente formula che vede per il secondo anno il Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia autonoma die con il contributo del Comune die dell’Università di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VeneziePost : Festival dell'#economia di #Trento (@economicsfest) in scena dal 25 maggio. Fra gli ospiti 6 Premi #Nobel e 19 min… - AiseStampa : Il futuro del futuro: presentata al Mudec la XVIII edizione del Festival dell’Economia di Trento - Radio24_news : #FestivalEconomiaTrento: Radio 24 trasmetterà in diretta da Piazza Cesare Battisti una selezione dei programmi del… - ProvinciaTrento : ??? Torna @economicsfest Più di 250 eventi, 6 premi Nobel, 4 giorni di appuntamenti e un fuoriprogramma con concerti… - Agenparl : PRESENTATA LA 18MA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL'ECONOMIA DI TRENTO. Ancora più ricco il format ideato ... -… -

Le piazze saranno poi aperte a tutti per attività ludiche e di aggregazione come il MONOPOLY DEL/ LIFE SIZE: un grande tabellone per giocare a grandezza naturale al gioco di ......modo di vivere in un mondo comune e scopre una possibile...ad instaurare con essi e da cui scaturiva la vera potenza'...la mostra dedicata alla committenza che ogni anno ilaffida ...Questo il programma della 18esima edizione deldi Trento, in programma dal 25 al 28 maggio 2023 nell'innovativa e vincente formula che vede per il secondo anno il Gruppo 24 Ore ...