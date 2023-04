Al Conservatorio «Cimarosa» torna il Musichiere dei piccoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa musica come cultura, ma anche e soprattutto come elemento di aggregazione sociale per i giovani. Con l’intento di continuare nelsolco tracciato dal presidente Achille Mottola e dal direttore Maria Gabriella Della Sala, ilcontinua nella mission di “respirare con il territorio”. Martedì 4 e mercoledì 5 aprile (ore 10.45) l’Auditorium «Vincenzo Vitale» ospiterà 800 spettatori, tra allievi e docenti delle scuole del territorio, che hanno aderito all’iniziativa. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento nato da un’idea del M° Alessandro Crosta e liberamente ispirato alla celebre trasmissione televisiva degli anni ’60 di Antonello Falqui, vedrà coinvolti sul palco più di 100 allievi dell’Ateneo Musicale di Avellino, tra coro polifonico, orchestra ritmo-sinfonica, fonici, assistenti di scena e solisti. Attraverso un gioco ...