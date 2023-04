Al bazar del tombarolo | una collezione di reperti archeologici dentro casa

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 aprile 2023) Terracina – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, a seguito di una mirata intensificazione del controllo del territorio e a contrasto dei traffici illeciti hanno individuato e sequestrato a Terracina una raradi beniindebitamente detenuti. Il piano d’azione è stato sviluppato dai Finanzieri della Compagnia di Terracina che, a seguito di complessa attività informativa e investigativa, hanno eseguito un controllo mirato rinvenendo, in una privata abitazione, numerosi beni di varia natura e ben conservati. In particolare, sono state ritrovate più di 500 monete di periodo magno-greco, bizantino, romano risalenti ad un periodo storico ricompreso tra il IV a.C. ed il III d.C., di utilizzo corrente in diversi periodi della storia romana, come ad esempio, il periodo imperiale di Augusto, Traiano, Nerone, ...