(Di lunedì 3 aprile 2023), l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in, hato al 6% la sua partecipazione in, la società quotata all'Euronext Growth di Milano, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... saverio951 : RT @Michele_Arnese: Con un aumento di capitale da 160 milioni, in Granarolo entrano nel primo gruppo lattiero caseario italiano il Fondo na… - Michele_Arnese : Con un aumento di capitale da 160 milioni, in Granarolo entrano nel primo gruppo lattiero caseario italiano il Fond… - fisco24_info : Per Granarolo un aumento di capitale da 160 milioni: Nell'azionariato entrano il Fondo nazionale strategico gestito… -

, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in, ha portato al 6% la sua partecipazione in Masi Agricola, la società quotata all'Euronext Growth di Milano, ...... Fns (il fondo nazionale strategico di Cassa Depositi e Prestiti) ed(Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in). Granlatte mantiene la maggioranza, i due ..., l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in, ha portato al 6% la sua partecipazione in Masi Agricola, la societa' quotata all'Euronext Growth di Milano, ...

Agricoltura, Enpaia si porta al 6% in Masi Agricola Tiscali Notizie

Roma, 3 apr. (askanews) – Enpaia, l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, ha portato al 6% la sua partecipazione in Masi Agricola, la società quotata ...Granarolo: aumento di capitale di 160 milioni finalizzato alla crescita del Gruppo E’ stato sottoscritto un accordo di investimento che prevede un aumento di capitale di Euro 160 milioni[, con contest ...