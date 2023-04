Agoumé torna a brillare in Francia: l’Inter lo osserva (Di lunedì 3 aprile 2023) Lucien Agoumé è tornato a brillare in Ligue 1 nonostante la sconfitta del suo Troyes contro l’Auxerre di Ionut Radu. RITORNO – Lucien Agoumé veniva dall’ottima prestazione nel pareggio per 2-2 tra Troyes e Brest dove ha partecipato realizzando un assist. Nel weekend il francese di proprietà dell’Inter è tornato in campo da titolare. Ciò non è servito a evitare la sconfitta contro l’Auxerre di Ionut Radu per 1-0, ma è stato il migliore in campo dei suoi. In campo per 81 minuti, Agoumé ha tenuto il centrocampo, sia quando serviva difendere, sia in fase di costruzione. Sono infatti 91 i tocchi del pallone, con tre lanci lunghi riusciti su tre oltre ad un conclusione in porta. Quattro le intercettazioni oltre ai sei contrasti vinti. STAGIONE – La stagione del classe 2002 ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Luciento ain Ligue 1 nonostante la sconfitta del suo Troyes contro l’Auxerre di Ionut Radu. RITORNO – Lucienveniva dall’ottima prestazione nel pareggio per 2-2 tra Troyes e Brest dove ha partecipato realizzando un assist. Nel weekend il francese di proprietà delto in campo da titolare. Ciò non è servito a evitare la sconfitta contro l’Auxerre di Ionut Radu per 1-0, ma è stato il migliore in campo dei suoi. In campo per 81 minuti,ha tenuto il centrocampo, sia quando serviva difendere, sia in fase di costruzione. Sono infatti 91 i tocchi del pallone, con tre lanci lunghi riusciti su tre oltre ad un conclusione in porta. Quattro le intercettazioni oltre ai sei contrasti vinti. STAGIONE – La stagione del classe 2002 ...

