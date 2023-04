(Di lunedì 3 aprile 2023) L?impressionante escalation diai danni degli insegnanti, da parte di studenti e famiglie, deve essere fermata: è questo l?obiettivo del Governo, che sta mettendo in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RassegnaZampa : #Scuola Aggressioni ai professori, i presidi dovranno segnalare le violenze: il piano di #Valditara - giulius90321171 : @ilClito_Ride Un annetto anche da noi e vedrai che le aggressioni a infermieri e professori spariscono d'incanto,… - agenzia_nova : Valditara condanna le aggressioni ai professori: “Chi picchia avrà contro lo Stato” -

La paura delleA pochi passi da piazza Venezia, su un palco allestito per l'occasione, ... ma siamo noi a subire la violenza dei, delle istituzioni. Viviamo nella costante paura ...In aumento gli episodi di violenza contro iAlla fine, volendo fare un bilancio di lungo ... Ma è comunque enorme la percentuale di quanti riportano anche di vere e proprie'...Giuseppe Valditara è arrivato al ministero dell'Istruzione annunciando di voler ripristinare ll 'principio di autorità' nelle aule. E in una intervista alla 'Verità' spiega cosa intendeva dire: '...

Valditara condanna le aggressioni ai professori: “Chi picchia avrà contro lo Stato” Agenzia Nova

L’impressionante escalation di aggressioni ai danni degli insegnanti, da parte di studenti e famiglie, deve essere fermata: è questo l’obiettivo del Governo, che sta mettendo ...«Abbiamo subito una violenza, come studenti del Plinio e come alunni della professoressa Celotto». In piazza ieri pomeriggio c'erano loro, i ragazzi che ogni mattina siedono tra ...