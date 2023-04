Aggressioni ai prof | Valditara in prima linea | i presidi dovranno segnalarle I casi gravi anche alle Procure

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il ministroha ben chiaro il piano che prevede una serie di interventi mirati a debellare aggressività verbale e violenza fisica contro il personale all’interno di un istituto scolastico. A partire dai docenti, e passando per chiunque abbia a che fare con dinamiche scolastiche.perché, l’escalation di prevaricazione fisica e vessazione verbale ai danni degli insegnanti, sia da parte di singoli studenti. Che sferrati dai familiari di quest’ultimi, ha raggiunto ormai una deriva che va assolutamente arginata e fermata.ai: iQuesto l’irremovibile punto di partenza del ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe. Il quale – come riporta il Messaggero ...

Aggressioni ai prof, Valditara in prima linea: i presidi dovranno ... Secolo d'Italia

L’impressionante escalation di aggressioni ai danni degli insegnanti, da parte di studenti e famiglie, deve essere fermata: è questo l’obiettivo del Governo, che sta mettendo ...«Abbiamo subito una violenza, come studenti del Plinio e come alunni della professoressa Celotto». In piazza ieri pomeriggio c'erano loro, i ragazzi che ogni mattina siedono tra ...