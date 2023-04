Aggressione operatori 118, Alaia incalza: basta episodi di violenza (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sconcerta la frequenza con la quale siamo costretti ad assistere a episodi di violenza contro gli operatori sanitari che, con passione e abnegazione, sono quotidianamente impegnati nella cura dei cittadini. E’ evidente l’esigenza di assicurare la massima serenità a medici e paramedici affinché non debbano temere quando sono chiamati a prestare le prime cure a chi si presenta nei pronto soccorso o a chi chiede l’intervento del 118?. Così in una nota il Consigliere regionale del gruppo Italia Viva, Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità della Campania. “Esprimo la mia personale vicinanza e quella della Commissione consiliare che presiedo nei confronti degli operatori del 118 di Atripalda che ieri mattina hanno subìto una inqualificabile e ingiustificabile ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sconcerta la frequenza con la quale siamo costretti ad assistere adicontro glisanitari che, con passione e abnegazione, sono quotidianamente impegnati nella cura dei cittadini. E’ evidente l’esigenza di assicurare la massima serenità a medici e paramedici affinché non debbano temere quando sono chiamati a prestare le prime cure a chi si presenta nei pronto soccorso o a chi chiede l’intervento del 118?. Così in una nota il Consigliere regionale del gruppo Italia Viva, Enzo, Presidente della Commissione Sanità della Campania. “Esprimo la mia personale vicinanza e quella della Commissione consiliare che presiedo nei confronti deglidel 118 di Atripalda che ieri mattina hanno subìto una inqualificabile e ingiustificabile ...

