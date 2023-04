Afferrata da dietro | così atterra lo stupratore | L' ho riempito di botte

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’episodio è accaduto a Firenze, in via Ghibellina, dove poco prima si era tenuta una festa. La donna stava tornando a riprendere la sua auto con un'amica

"Mi sono sentita afferrare”: donna blocca l’aggressore con le arti marziali LA NAZIONE

Poteva avere conseguenze ben più gravi il tentativo di violenza sessuale compiuto da un uomo mascherato con il cappuccio ai danni di una donna di 33 anni. Solo la prontezza di riflessi della vittima, ...