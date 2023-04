Adesso Putin mira ai Caraibi

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 3 aprile 2023) Venezuela, stato criminale Nel 2022, almeno 824 persone sono state uccise dalla polizia e dai militari chavisti, secondo una ricerca congiunta dell’Ong Provea e della Fondazione Centro Gumilla, un centro di ricerca e azione sociale gestito dalla Compagnia di Gesù in Venezuela. La nuova dottrina dipunta all’America Latina Mosca prende dil’America Latina per stabilire alleanze militari e affrontare gli Stati Uniti. La Russia approfondirà le relazioni “reciprocamente vantaggiose” con l’America Latina e i, compresa la cooperazione militare, con l’obiettivo di aggiungere partner per affrontare “le pressioni degli Stati Uniti”, secondo il nuovo concetto di politica estera russa approvato da Vladimirieri. “Dato il progressivo rafforzamento della sovranità e del potenziale multiforme degli Stati ...