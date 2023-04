Addio al regista pugliese Nico Cirasola

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 aprile 2023) E’ morto la scorsa notte a 71 anni ilche ha scritto e diretto film come ‘Odore di piaggia’, ‘Da do da’ e ‘Focaccia Blues’ e l’ultimo, ‘Rudy Valentino’. “– scrive il sindaco di Bari, Antonio Decaro in una nota di commiato – è stato un uomo di cinema a tutto tondo, una figura eccentrica e irregolare che si è misurata con la scrittura, la regia, l’interpretazione e la produzione. Un entusiasta, un artigiano del cinema, un uomo profondamente legato a questa terra, ai suoi volti e alle sue storie”. “Con ‘Odore di pioggia’ – aggiunge – ci ha regalato un insolito racconto on the road di una Puglia mitica, mentre con ‘Focaccia blues’ ha firmato un documentario che è un piccolo gioiello sul conflitto tra locale e globale declinato sui temi ...