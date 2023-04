Ad Ardea una piazza e una targa in memoria di Franco Califano (Di lunedì 3 aprile 2023) Ardea – Una piazza intitolata a Franco Califano, in memoria dell’artista scomparso dieci anni fa. Nella giornata di sabato 1 aprile è stato ricordato il cantautore Franco Califano con una cerimonia pubblica. Ardea, il 1 aprile l’intitolazione di una piazza a Franco Califano Dopo il pranzo offerto dal sindaco Cremonini agli ospiti si è svolta la cerimonia per l’intitolazione di una piazza al Califfo e la deposizione di una targa commemorativa davanti al comando della polizia municipale di Ardea. Durante la cerimonia cittadini e politici hanno fatto visita al cimitero del comune rutulo dove è sepolto il cantautore. Alla cerimonia ha partecipato anche una ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 aprile 2023)– Unaintitolata a, indell’artista scomparso dieci anni fa. Nella giornata di sabato 1 aprile è stato ricordato il cantautorecon una cerimonia pubblica., il 1 aprile l’intitolazione di unaDopo il pranzo offerto dal sindaco Cremonini agli ospiti si è svolta la cerimonia per l’intitolazione di unaal Califfo e la deposizione di unacommemorativa davanti al comando della polizia municipale di. Durante la cerimonia cittadini e politici hanno fatto visita al cimitero del comune rutulo dove è sepolto il cantautore. Alla cerimonia ha partecipato anche una ...

