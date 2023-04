(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma. La solitaandata in scena negli ultimi giorni nella Capitale, precisamente ad. Il gatto e la volpe, due cittadini di 31 e 36, avevano preso di mira la loro vittima, un soggetto che doveva esser vulnerabile, fragile, e che avrebbe reso il tutto più semplice. Omicidio di San Valentino ad, arrestato l’autore del delitto di Paolo Corelli: è un 27enne (FOTO E VIDEO)ad: nel target undi 86La vittima dell’imminente raggiro, questa volta, era unsignore di 83, il qual si trovava alla guida della propria auto e stava transitando nella zona proprio in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Acilia, rubano un’auto e puntano un anziano di 86 anni per la truffa dello specchietto -

Ragazzina presa a pugni in faccia Un padre, abitante del quartiere, ha scritto del rapimento del suo cagnolino avvenuto la sera prima in un foglio, appendendolo nel portone del palazzo, ...Ragazzina presa a pugni in faccia Un padre, abitante del quartiere, ha scritto del rapimento del suo cagnolino avvenuto la sera prima in un foglio, appendendolo nel portone del palazzo, ...