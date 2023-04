Accordi clandestini Juventus | qui salta tutto | un altro processo?

(Di lunedì 3 aprile 2023) Non solo plusvalenze e manovre stipendi, larischia di essere coinvolta in altre situazioni spiacevoli dal punto di vista giudiziario. È infatti stato aperto un fascicolo, per il momento senza ipotesi di reato e senza indagati, con lo scopo di fare chiarezza sugliche il club bianconero ha stretto con i seguenti club: Cagliari, Udinese, Bologna, Atalanta, Sassuolo, Sampdoria e Sion. A comportare l'apertura del fascicolo è stata un'annotazione della Guardia di Finanza del febbraio scorso in merito all'inchiesta Prisma. I pm torinesi stanno indagando sui conti dellanel periodo che va dal 2019 al 2021 e hanno richiesto il rinvio a giudizio per il club bianconero e dodici indagati, tra i quali figurano l'ex presidente Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. L'attenzione ...

