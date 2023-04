Abodi: «non si possono accettare le risse delinquenziali in curva e i cori razzisti» (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole del Ministro dello Sport sugli eventi che hanno visto protagonisti le curve delle squadre di Serie A Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha espresso le proprie considerazioni su alcuni eventi che hanno caratterizzato l’ultima giornata della Serie A. Tra questi i cori discriminatori proferiti contro Dejan Stankovic durante il match tra Roma e Sampdoria e sui disordini nella curva del Napoli. Ecco il messaggio pubblicato su Twitter. Vorrei tanto che RISPETTO finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei Tifosi e i cori razzisti, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole del Ministro dello Sport sugli eventi che hanno visto protagonisti le curve delle squadre di Serie A Andrea, ministro dello Sport, ha espresso le proprie considerazioni su alcuni eventi che hanno caratterizzato l’ultima giornata della Serie A. Tra questi idiscriminatori proferiti contro Dejan Stankovic durante il match tra Roma e Sampdoria e sui disordini nelladel Napoli. Ecco il messaggio pubblicato su Twitter. Vorrei tanto che RISPETTO finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non sileinche mettono a repentaglio la sicurezza dei Tifosi e i, ...

