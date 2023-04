Abodi, i cori razzisti e le risse in curva sono inaccettabili (Di lunedì 3 aprile 2023) "Vorrei tanto che 'rispetto' finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) "Vorrei tanto che 'rispetto' finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si posaccettare ledelinquenziali in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilRomanistaweb : ??? #Abodi: 'Vorrei rispetto negli stadi. Basta risse e cori razzisti' #ASRoma - CORNERNEWS24 : #Calcio - Abodi, i cori razzisti e le risse in curva sono inaccettabili 'Vorrei che su maglie dei giocatori ci fosse scritto rispetto' - glooit : Abodi, i cori razzisti e le risse in curva sono inaccettabili leggi su Gloo - sportface2016 : Parla il ministro #Abodi: 'Le risse in curva e i cori razzisti sono inaccettabili. Serve rispetto' - siamo_la_Roma : ??? Il ministro dello Sport dopo #RomaSamp ?? 'Inaccettabili i cori razzisti' ?? Le sue parole #ASRoma -