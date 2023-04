Abodi elogia Mourinho: "Bravo con la sua curva" (Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA - "Non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei tifosi e i cori razzisti, tutti" . Questa la dura presa di posizione di Andrea Abodi , ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA - "Non si possono accettare le risse delinquenziali inche mettono a repentaglio la sicurezza dei tifosi e i cori razzisti, tutti" . Questa la dura presa di posizione di Andrea, ...

Abodi elogia Mourinho: "Bravo con la sua curva" ROMA - "Non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei tifosi e i cori razzisti, tutti" . Questa la dura presa di posizione di Andrea Abodi , espressa in un tweet a qualche ora da una domenica calciastica macchiata dagli incidenti avvenuti all'interno dello stadio Maradona (scontri tra tifosi napoletani durante il match perso dal Napoli). Può aiutare per la forza che hanno i protagonisti e che serve da un lato a stigmatizzare i comportamenti, ma a volte anche a ristabilire una cultura del rispetto che previene certe fattispecie.