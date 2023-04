"Abbiamo ritrovato la sintonia". Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, prof a confronto (Di lunedì 3 aprile 2023) Ospiti a Verissimo, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno parlato del loro rapporto, della rivalità con Zerby e Celentano e del legame tra Emanuel e la cantante Giorgia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 aprile 2023) Ospiti a Verissimo,edLo hanno parlato del loro rapporto, della rivalità con Zerby e Celentano e del legame trae la cantante Giorgia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... castell32082033 : RT @StefaniaBattis4: Abbiamo ritrovato il soldato che piangeva in ginocchio dopo la liberazione di Kherson. Combatte ancora e dice “riprend… - Filippo52154059 : RT @NicoSchira: Rafa #Leao a Dazn: “Abbiamo ascoltato parole di troppo da fuori che ci hanno dato un’energia in più. Esultanza? Mi piace ri… - kupaleon : RT @NicoSchira: Rafa #Leao a Dazn: “Abbiamo ascoltato parole di troppo da fuori che ci hanno dato un’energia in più. Esultanza? Mi piace ri… - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: Rafa #Leao a Dazn: “Abbiamo ascoltato parole di troppo da fuori che ci hanno dato un’energia in più. Esultanza? Mi piace ri… - delDayLana : Stranezza sentita in room ieri sera detta da DDM… ma perché avrebbe dovuto chiamare il GF per cercare il pantalone… -