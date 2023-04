A Milano dilaga la “droga del combattente” I farmacisti | “Ricette estorte ai medici di base da bande di malviventi che li minacciano”

(Di lunedì 3 aprile 2023) Le farmacie milanesi segnalano un’anomala richiesta di farmaci adi tramadolo, lo stupefacente con effetti euforici noto come “del“. Lo scrive il quotidiano Il Giorno, specificando che il fenomeno comprende l’uso dicontraffatte e minacce rivolte aidi famiglia dadi origine straniera per “estorcere” la prescrizione. Le pastiglie di tramadolo appartengono alla classe degli oppioidi e di per sé sono un ottimo antidolorifico, ma in alcuni Paesi (in Africa, Medio Oriente, Sud-est asiatico)l’uso non medico, per migliorare la resistenza sessuale o aumentare la concentrazione sul lavoro. L’appellativo di “del” deriva dal fatto che venisse usato anche dai terroristi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... discoradioIT : Milano, dilaga la 'droga del combattente' tra ricette mediche, contraffazioni e minacce - msn_italia : Milano, dilaga la 'droga del combattente' tra ricette mediche, contraffazioni e minacce - TuttoSuMilano : #Milano, dilaga la 'droga del combattente' tra ricette mediche, contraffazioni e minacce - andreastoolbox : Milano, dilaga la 'droga del combattente' tra ricette mediche, contraffazioni e minacce - IL GIORNO #dilaga #Milano… - bizcommunityit : Milano, dilaga la 'droga del combattente' tra ricette mediche, contraffazioni e minacce -

... che era già scattato, ora. E in attesa dei megaraduni estivi, ecco le date di aprile: 13 Vigevano (Pavia, Palazzetto dello Sport), 19 Roma (Palazzo dello Sport), 22, 29 e 30(...Il Quintoe si coccola il suo numero 11 che si prende la scena e manda un chiaro messaggio alle ... ARBITRO: Sciarra di7.5. LE PAGELLE QUINTO ROMANO Cannone 7 I problemi non sono tanti ma ...Omicron: in Indiala nuova variante Arturo Secondo l'Indian SARS - CoV - 2 Genomics ... Di diverso parere è Fabrizio Pregliasco , virologo dell'Università Statale di: ' Ennesima conferma ...

Milano, dilaga la "droga del combattente" tra ricette mediche ... IL GIORNO

Le pastiglie di tramadolo appartengono alla classe degli oppioidi e di per sé sono un ottimo antidolorifico, ma in alcuni Paesi (in Africa, Medio Oriente, Sud-est asiatico) dilaga l’uso non ... i ...Un’anomala richiesta di farmaci a base di tramadolo. Lo segnalano diverse farmacie milanesi che abbiamo interpellato, con garanzia di anonimato per questione di incolumità. Il fenomeno, infatti, si as ...